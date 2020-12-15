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вторник, 15 декабря 2020 14:13

Начали продавать первый в мире водородный автомобиль
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15 декабря 2014 года в Японии стартовали продажи первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Седан Toyota Mirai впервые представили в ноябре 2013-го на Токийском автосалоне.

Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу. Вместо угарного газа из выхлопной трубы выходит водяной пар. Собирают седан на заводе Motomachi Plant.

Toyota Mirai создали на базе концепт-кара Toyota FCV. Его оснастили электродвигателем мощностью 113 кВт это 154 л.с. и батареей емкостью 21 кВт/ч.

Стартовали продажи водородного автомобиля Toyota Mirai
Фото: motor.ru
Стартовали продажи водородного автомобиля Toyota Mirai
Стартовали продажи водородного автомобиля Toyota Mirai
Стартовали продажи водородного автомобиля Toyota Mirai
Стартовали продажи водородного автомобиля Toyota Mirai

Максимальная дальность поездки на одной заправке составляет 650 км. Время полной заправки - 3 мин. Максимальная скорость седана — 175 км/ч.

Переднеприводный Mirai оснастили 9 подушками безопасности и системами для торможения, устойчивости и контроля тяги. На передней части кузова седана установили узкие фары главного света и панели с дневными ходовыми, противотуманными огнями и указателями поворотов.

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Интерьер салона имеет 2 сенсорных цветных дисплея, отвечающие за системы безопасности, контроль состояния автомобиля, карты, навигацию, мультимедиа, телефон, камеру заднего вида, музыку, голосовое управление и другие системы.

Водородные автомобили корейской компании Hyundai возглавили рейтинг самых продаваемых в мире машин на водородном топливе.

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Дата
15
декабря

Начали продавать первый в мире водородный автомобиль

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