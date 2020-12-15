Начали продавать первый в мире водородный автомобиль

15 декабря 2014 года в Японии стартовали продажи первого в мире автомобиля с водородным двигателем. Седан Toyota Mirai впервые представили в ноябре 2013-го на Токийском автосалоне.

Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу. Вместо угарного газа из выхлопной трубы выходит водяной пар. Собирают седан на заводе Motomachi Plant.

Toyota Mirai создали на базе концепт-кара Toyota FCV. Его оснастили электродвигателем мощностью 113 кВт это 154 л.с. и батареей емкостью 21 кВт/ч.

Фото: motor.ru

Максимальная дальность поездки на одной заправке составляет 650 км. Время полной заправки - 3 мин. Максимальная скорость седана — 175 км/ч.

Переднеприводный Mirai оснастили 9 подушками безопасности и системами для торможения, устойчивости и контроля тяги. На передней части кузова седана установили узкие фары главного света и панели с дневными ходовыми, противотуманными огнями и указателями поворотов.

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Интерьер салона имеет 2 сенсорных цветных дисплея, отвечающие за системы безопасности, контроль состояния автомобиля, карты, навигацию, мультимедиа, телефон, камеру заднего вида, музыку, голосовое управление и другие системы.

Водородные автомобили корейской компании Hyundai возглавили рейтинг самых продаваемых в мире машин на водородном топливе.