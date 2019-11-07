На Запорожье круглосуточно будут проверять вес грузовиков

Грузовика не будут уничтожать дороги области. Фото: Petropavlivka.city

Премьер-министр Украины поручил полиции в Запорожской обл. круглосуточно осуществлять весовой контроль грузовиков и фур, которые ездят по дорогам области и областного центра.

"В области приняли решение, что управление Нацполиции и запорожское управления Укртрансбезопастности должны круглосуточно проверять все грузовики, которые будут проезжать по дорогам", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Укртрансбезопастность совместно с полицией будет обеспечивать круглосуточное функционирование пунктов весового контроля.

"Вместо того, чтобы круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, областное управление Укртрансбезопастности устроило откровенный саботаж - там отказались выходить на работу ночью. И теперь все перегруженные фуры перевозят грузи ночью, тем самым уничтожая дороги", - добавляют в правительстве.

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Мост через Днепр в Запорожье должны построить в ближайшие несколько лет. Этот мост строят уже 15 лет. Хотя бы одна сторона этого моста должен заработать за 1-1,5 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Запорожье и ужаснулся от моста-долгостроя. "Город с большим потенциалом, но заброшен неэффективным менеджментом. За примерами далеко ходить не надо".