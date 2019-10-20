На немецких автобанах не стали вводить ограничения скорости

Зеленые предлагали ограничить скорость. Фото: DW

В Германии отклонили предложение ограничить скорость на автобанах.

Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зеленых, предписывающий федеральному правительству установить ограничения скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяженностью 13 009 километров, сообщает УНИАН.

Зеленые считали, что отсутствие ограничения провоцирует водителей совершать различные необдуманные поступки, приводящие к авариям с большим количеством жертв и загрязняет атмосферу повышенными выбросами углекислого газа.

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На сегодняшний день скоростной лимит действует примерно на трети автобанов страны, не считая введения временных ограничений в случае ремонтов дорожного покрытия или неблагоприятной погоды.

В немецкой федеральной земли Гессен 7 мая открыт первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадте и Мьорфельденом по несколько раз в день проезжать електрогрузовики различных компаний.