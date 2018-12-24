На границе оставили сотню автомобилей на евробляхах - появились фото

Фото: Мукачево.net

В Словакии на границе с Украиной обнаружили большое количество оставленных автомобилей на европейской регистрации.

Больше всего брошенных автомобилей в селе Убля, сообщает Мукачево.net.

По данным сайта, за первые две недели декабря украинцы оставили там более сотни автомобилей. Количество брошенных легковушек продолжает расти. Сейчас их больше сотни.

Сельский голова Убли Надежда Серкова сообщила, что местные жители видели, как в село приезжают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу на границе. Среди них авто с английскими, польскими и венгерскими номерными знаками.

Некоторые машины находятся здесь неделю или две, остальные стоят под открытым небом уже годами. Есть такие, от которых остался только кузов.

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"Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник", - отметила Серкова.

Местные власти пока не может решить проблему. Намерены вести на эту тему переговоры с областными властями в Пряшеве.

В Украине ввели временный порядок таможенного оформления автомобилей. Это предусматривает постановление Кабинета министров от 12 декабря.