 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 5112
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1989
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1098
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 729
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4194
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2268
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4284
Фото
Все фото
7
11
5
13
9
На границе оставили сотню автомобилей на евробляхах - появились фото
На границе оставили сотню автомобилей на евробляхах - появились фото
Создали авто, которое ездит на воде
Создали авто, которое ездит на воде
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
Тысяча лошадиных сил - Aston Martin показал новую мощную машину
Тысяча лошадиных сил - Aston Martin показал новую мощную машину
Экологичнее и комфортнее - Renault представил инновационную грузовик
Экологичнее и комфортнее - Renault представил инновационную грузовик
Видео
Все видео
Как разбиваются самые безопасные автомобили
Как разбиваются самые безопасные автомобили
Как автомобили влетают в кювет
Как автомобили влетают в кювет
Какие авто растаможивают чаще всего
Какие авто растаможивают чаще всего
Как рекламируют наиболее экономичные автомобили
Как рекламируют наиболее экономичные автомобили
Маск открыл скоростной тоннель под землей
Маск открыл скоростной тоннель под землей
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1170
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1017
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1539
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1521
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 13:50

На границе оставили сотню автомобилей на евробляхах - появились фото
7

  Комментировать

В Словакии массово бросают автомобили
Фото: Мукачево.net
В Словакии массово бросают автомобили
В Словакии массово бросают автомобили
В Словакии массово бросают автомобили
В Словакии массово бросают автомобили

В Словакии на границе с Украиной обнаружили большое количество оставленных автомобилей на европейской регистрации.

Больше всего брошенных автомобилей в селе Убля, сообщает Мукачево.net.

По данным сайта, за первые две недели декабря украинцы оставили там более сотни автомобилей. Количество брошенных легковушек продолжает расти. Сейчас их больше сотни.

Сельский голова Убли Надежда Серкова сообщила, что местные жители видели, как в село приезжают грузовики с автомобилями и выгружают их сразу на границе. Среди них авто с английскими, польскими и венгерскими номерными знаками.

Некоторые машины находятся здесь неделю или две, остальные стоят под открытым небом уже годами. Есть такие, от которых остался только кузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине изменили правила регистрации авто

"Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник", - отметила Серкова.

Местные власти пока не может решить проблему. Намерены вести на эту тему переговоры с областными властями в Пряшеве.

В Украине ввели временный порядок таможенного оформления автомобилей. Это предусматривает постановление Кабинета министров от 12 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На границе оставили сотню автомобилей на евробляхах - появились фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Мэрайя Кэри не хочет рожать

Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 46158
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 33130
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 18333
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 13095
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
 4 Просмотров: 10143
Авто
Как разбиваются самые безопасные автомобили
Как разбиваются самые безопасные автомобили
 Просмотров: 432
Какие бывшие в употреблении автомобили выгодно пригнать из-за границы
Какие бывшие в употреблении автомобили выгодно пригнать из-за границы Просмотров: 2106
Создали авто, которое ездит на воде
Создали авто, которое ездит на воде
11
 Просмотров: 2295
Как автомобили влетают в кювет
Как автомобили влетают в кювет
 Просмотров: 333
Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей
Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей Просмотров: 198
Больше всего комментируют
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
4
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
3
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
2
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
2
Большинство украинцев стали хуже жить - исследование
Голосов: 10695
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua