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среда, 08 декабря 2021 15:48

Купить китайский электромобиль в Украине: за и против

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Автомобили на электротяге завоевывают популярность во всем мире. Они не только улучшают экологию, но и предоставляют массу преимуществ своим владельцам. Это практичное и перспективное приобретение. Сегодня многие хотят купить китайский электромобиль в Украине. Этому способствует льготное налогообложение при импорте авто с электромотором. Попробуем разобраться в плюсах и минусах этого решения.

 

Плюсы

Энергоэффективность означает количество энергии от источника, которое преобразуется в фактическую энергию для приведения в действие колес транспортного средства. AEV намного более эффективны, чем обычные автомобили: батареи AEV преобразуют от 59% до 62% энергии в движение транспортного средства, в то время как автомобили с ДВС преобразуют только от 17 до 21 процента. Это означает, что зарядка аккумулятора AEV больше влияет на питание автомобиля, чем заправка бензином.

Снижение выбросов, в том числе сокращение расхода топлива, является еще одним преимуществом электроавто. Поскольку они используют аккумуляторную батарею, вождение авто не создает выбросов из выхлопной трубы. Кроме того, перезаряжаемая батарея означает гораздо меньше денег, расходуемых на топливо и запчасти.

Полностью электрические транспортные средства также являются высокопроизводительными автомобилями, двигатели которых не только тихие и плавные, но и требуют меньшего обслуживания, чем ДВС. Вам не придется покупать масло, менять свечи — это существенная экономия на обслуживании. Вождение также может доставлять удовольствие, потому что двигатели AEV быстро реагируют, обеспечивая хороший крутящий момент.

Купить электрокар можно дешево. Снижению цены способствуют и налоговые льготы в Украине. При ввозе авто не нужно платить таможенную пошлину и НДС. Достаточно оплатить акциз в сумме 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора.

Минусы

Преимущества покупки электромобилей известны давно. Реже упоминают о недостатках этой техники. Владение электромобилем несет и некоторые недостатки для владельцев.

• Электро-заправочные станции все еще немногочисленны. При длительных поездках или визитах в пригород вам потребуется заранее спланировать маршрут или вовсе отказаться от поездки на электроавто.

• Электромобили повысят счета за электроэнергию, если вы заряжаетесь дома.

• Большинство электромобилей производства 2020 года имеют запас хода 150-300 км и требуют повторной подзарядки. На данный момент вы просто не можете использовать их для длительных путешествий.

• Заправка бензинового или дизельного автомобиля занимает пару минут. Полная зарядка электромобиля займет как минимум 4-6 часов. Часто приходится оставлять его включенным на ночь.

Купить китайский электромобиль в Украине с доставкой вы можете на сайте. Компания предлагает китайские модели в наличии и под заказ. На сайте вы можете ознакомиться с полным списком доступных моделей.

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Дата
08
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