Кто и откуда везет евробляхи - статистика

В Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили.

Больше всего евроблях завозят с Польши, передает "Сегодня".

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжают в двух таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более пяти дней, или десяти - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин на срок до одного года.

По состоянию на 31 января 2018 года из Польши завезли 110,7 тыс. На втором месте Литва и 51 тыс. авто.

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На третьем месте - Германия, откуда в Украине попало 19,8 тыс. На четвертом - Болгария с показателем 14,1 тыс. Из Чехии в Украину было ввезено всего на одну тысячу меньше.

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