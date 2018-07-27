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пятница, 27 июля 2018 13:31

Кто и откуда везет евробляхи - статистика

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В Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили.

Больше всего евроблях завозят с Польши, передает "Сегодня".

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжают в двух таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более пяти дней, или десяти - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин на срок до одного года.

 

По состоянию на 31 января 2018 года из Польши завезли 110,7 тыс. На втором месте Литва и 51 тыс. авто.

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На третьем месте - Германия, откуда в Украине попало 19,8 тыс. На четвертом - Болгария с показателем 14,1 тыс. Из Чехии в Украину было ввезено всего на одну тысячу меньше.

 

5 июля Верховная Рада не смогла проголосовать за обновление состава ЦИК. В ответ на это фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась голосовать, пока нардепы не проголосуют. Однако на следующий день вернулись в зал. Недавно "БПП" согласился отказаться от своего представителя, если это сделает и "Народный фронт".

12 июля, Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве в части Высшего антикоррупционного суда, запускают его работу. Высшем антикоррупционном суд передадут все подследственные ему дела сразу после запуска. 13 июля парламент принял в первом чтении законопроект, который частично снизит акциз на растаможку автомобилей.

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Дата
27
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