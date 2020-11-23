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понедельник, 23 ноября 2020 13:42

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль
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Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan
Фото: auto.vercity
Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan
Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan
Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan
Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan

23 ноября 1954 году американская корпорация General Motors выпустила 50-миллионный автомобиль - Chevrolet Bel Air Sport Coupe 2-door. Он был позолоченный как снаружи, так и внутри. 600 автомобильных частей покрыли 24-каратным золотом, а на двери разместили золотой медальон, который создали по случаю выпуска юбилейного автомобиля.

Chevrolet Bel Air оснащен двигателем V8 объемом 4,3 л. Юбилейный выпуск General Motors стал общенациональным праздником. В этот день компания открыла 114 фабрик и 11 центров по всей стране. Их посетили более 1 млн человек. Каждый из них получил сувенирную золотую монету или медальон "Карнавал" и буклет на 40 с. General Motors построил первые 50 млн автомобилей.

Кертис Харлоу, президент General Motors, сказал, что 50-милионный автомобиль - огромный прорыв в автомобильном мире.

Chevrolet Bel Air американский полноразмерный автомобиль, который выпускал подразделение Chevrolet корпорации General Motors с 1949-го по 1975 год. Его назвали в честь престижного района американского города Лос-Анджелеса штата Калифорнии.

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С 1950-го по 1952 год именем Bel Air обозначали хардтоп модели Chevrolet Styleline Deluxe. К 1959 году Bel Air был самой дорогой и наилучше укомплектованной моделью Chevrolet. 1958 года компания выпустила новую модель автомобиля - Chevrolet Bel Air Impala. 1965-го появилась Chevrolet Impala Caprice. Она стала моделью высшего ценового диапазона, а Bel Air стал автомобилем среднего класса. Ниже чем он была только модель Chevrolet Biscayne, которую использовали для работы в службе такси.

В Харькове на Арт-заводе "Механика" состоялся 4-й ежегодный "РетроЗлит". Главной звездой мероприятия стал Chevrolet Bel Air 1955 бирюзового цвета. В Харькове автомобиль показали впервые.

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Дата
23
ноября

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

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