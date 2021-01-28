Когда не страшно садиться за руль - в Европе определили самый безопасный автомобиль

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Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP признала хэтчбек Volkswagen ID.3 наиболее безопасным автомобилем.

ID.3 - это электромобиль. Он первый в новой линейке, однако уже получил максимальную пятизвездочную оценку за то, что стандартная комплектация имеет очень безопасную конструкцию. Сообщает ресурс What car.

Во время испытаний ID.3 и специальный барьер двигались навстречу друг другу со скоростью 49 км / ч. По результатам удара специалисты определяют, какой ущерб авто может нанести другому транспорте и его пассажирам во время столкновения.

Электрокар в краш-тестах набрал 89% высоких баллов в защите детей и 87% - в защите взрослых. Таких показателей удалось достичь благодаря передней центральной подушке безопасности, которая не позволяет людям биться головой друг с другом. Кроме того, ID.3 имеет систему автоматического экстренного торможения.

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По 2019 надежными автомобилями мира признали Lexus, Mazda и Toyota. Об этом свидетельствует масштабный опрос издание Consumer Reports среди сотен тысяч водителей в разных уголках планеты.