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четверг, 04 марта 2021 15:11

Какой будет самый дешевый кроссовер Skoda

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В сети появились фотографии салона самого дешевого кроссовера Kushaq чешского производителя Skoda. Модель представят через 2 недели, но о модели известно уже довольно много.

Раскрывать подробности о Kushaq начали еще с 2020 года. Тогда производитель рассказал, что в основу новинки ляжет концепт Vision In, сообщает Autocentre.

Автор: Autocentre
  Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda
Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda

В модельной линейке будут бензиновые 1,0 TSI и 1,5 TSI. Бюджетный кроссовер сможет предложить большой информационно-развлекательный дисплей мультимедиа. Его диагональ составит до 10 дюймов.

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В салоне появится и цифровая приборная панель. Особый интерес вызывает зона под дефлекторами вентиляции. Скорее всего, там установят сенсорную панель, которая придет на смену привычным кнопкам.

Автор: Autocentre
  Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda
Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda

Появление кроссовера Skoda Kushaq на индийском рынке - часть плана India 2.0. Его цель - продвижение автомобилей марки в регионе и популяризация VW Group.

Автор: Autocentre
  Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda
Каким будет самый дешевый кроссовер Skoda

Кроме новинки, на местном рынке ожидается появление седана, который придет на смену Skoda Rapid, и еще двух доступных моделей Volkswagen. Впоследствии новый Skoda Kushaq может появиться и в других странах.

В сети опубликовали фотографии модели "Запорожца", который так и не запустили в серийное производство. Его спроектировали и построили в начале 1960-х на автомобильном заводе в Запорожье - ЗАЗ.

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04
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