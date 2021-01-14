Какие электрокары чаще всего выбирают украинцы

В прошлом году украинцы приобрели 7 тыс. легковых авто. Фото: unsplash

В 2020 году украинцы приобрели 7,5 тыс. электромобилей, что на 1% меньше, чем в 2019-м.

Большинство покупателей предпочитали подержанные авто, передает "Укравтопром".

В прошлом году украинцы приобрели 7 тыс. легковых авто, из которых новых - 9%. Также купили 359 коммерческих автомобилей и 1 электробус. Средний возраст зарегистрированного электрического секонд-хенда был: у легковых авто - 5 лет, у коммерческих - 7 лет.

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Среди подержанных самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. За год приобрели 2180 автомобилей. На 2-м месте Tesla Model 3 - 865 машин. 3-й результат у Tesla Model S - 753 регистрации. Дальше - Chevrolet Bolt - 474 авто, Tesla Model X - 366 регистраций в год.

Лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 украинца.

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