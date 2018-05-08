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среда, 09 мая 2018 07:25

Как рекламируют самую популярную среди украинцев модель авто

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Как рекламируют самую популярную среди украинцев модель авто
Volkswagen Golf сошел с конвейера в 1974. Фото: volkswagen.ua

С начала года украинцы купили 26,1 тыс. новых легковых автомобилей. Эта цифра превышает прошлогодний показатель на 12%.

Лидирует на украинском рынке автомобилей модель немецкого бренда Volkswagen - Golf. За четыре месяца 2018 приобрели 1276 автомобилей.

Эту модель компания со штаб-квартирой в Вольфсбурге выпускает с 1974-го. В 2012 году на автосалоне в Париже Volkswagen презентовал седьмое поколение Golf. А в 2014-м - компактвэн Golf Sportsvan.

С момента выпуска Volkswagen Golf стала успешной моделью бренда. Занимает третье место в мире, как самая продаваемая модель.

Gazeta.ua подготовила подборку реклам популярной модели среди Украинских Volkswagen Golf.

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В апреле украинцы купили 6,8 тыс. новых легковушек. Это на 8% больше, чем в прошлом году. С начала года свои первые регистрационные номера получили 26,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 12% больше, чем в 2017-м.

Автор: gazeta.ua
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