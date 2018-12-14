Как разбиваются любимые автомобили украинцев

Объявили победителей национальной премии "Авто Лидер 2019".

В течение года украинцы голосовали за свои любимые автомобили в 10 номинациях. Первенство в них боролись 59 моделей. Их поддержало более 100 тыс. украинских автолюбителей.

Автор: InfoCar Toyota Land Cruiser Prado

Титул "Абсолютный Авто Лидер 2019" получил автомобиль японской компании Toyota - Land Cruiser Prado.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов автомобилей, которые стали лидерами в каждой из номинаций.

"Автомобили для города" - MINI Cooper

"Автомобили для семьи" - Volkswagen Polo

"Автомобили для деловых людей" - Audi A6

"Автомобили представительского класса" - Audi A8

"Субкомпактные SUV" - Nissan Juke

"Компактные SUV" - Volvo XC40

"Среднеразмерные SUV" - Volkswagen Tiguan Allspace

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"Большие SUV" - Toyota Land Cruiser Prado

В ноябре в Украине зарегистрировали 7 тыс. новых авто. Их суммарная стоимость превысила $ 200 млн. Больше всего украинцы покупали машины стоимостью от 17 до $ 35 тыс. Их доля на рынке составила 49%, а средняя стоимость каждого зарегистрированного авто составляла $ 30 тыс.