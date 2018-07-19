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воскресенье, 22 июля 2018 07:25

Как разбивается самый популярный среди европейцев электромобиль

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Nissan Leaf - самый популярный электромобиль среди европейцев. С начала 2018-го купили 18 тыс. авто.

Серийно автомобиль японского бренда выпускают с 2010-го. Через год Nissan Leaf назвали первым победителем конкурса Всемирный автомобиль года среди электрокаров.

Автор: Nissan USA
  С начала 2018-го в странах ЕС купили 18 тыс. Nissan Leaf
С начала 2018-го в странах ЕС купили 18 тыс. Nissan Leaf

В сентябре прошлого года на автосалоне в немецком Франкфурте компания представила второе поколение модели. Новое поколение электромобиля принесло ему свежую внешность и более мощную батарею в 40 кВт / час. Она обеспечивает запас хода на одном заряде до 270 км. На рынке модель появилась в январе этого года.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов электромобилей Nissan Leaf.

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За первое полугодие 2018 года украинцы приобрели 1915 электромобилей. Это в 1,5 раза больше относительно прошлогодних показателей этого же периода. 85% из зарегистрированных - это подержанные машины.

Автор: gazeta.ua
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