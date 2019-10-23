Как безопасно ездить в туман - 6 советов

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4302
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38124
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1053
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3159
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3096
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
5
12
25
10
8
Возобновили производство первого электромотоцикла Harley-Davidson
Возобновили производство первого электромотоцикла Harley-Davidson
Полуобнаженная &quot;Мисс тюнинг 2020&quot; позировала на фоне авто
Полуобнаженная "Мисс тюнинг 2020" позировала на фоне авто
Настоящий &quot;Бэтмобиль&quot;, Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Презентовали новый седан BMW
Презентовали новый седан BMW
Видео
Все видео
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5013
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7434
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1125
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 11:45

Как безопасно ездить в туман - 6 советов

  Комментировать
Как безопасно ездить в туман - 6 советов
Во время езды в тумане включайте свет фар Фото: lviv.molbuk.ua

23 октября в Украине объявили чрезвычайную опасность из-за тумана.

В столице и Киевской области видимость составляет от 200 до 500 м, сообщают в Укргидрометцентре. В результате объявили "желтый" уровень опасности.

Gazeta.ua предлагает основные советы, как безопасно ездить в туман.

Поддерживайте скорость, пропорционально видимости

Протяженность видимой дороги должна быть вдвое длиннее, чем скорость автомобиля. Если водитель видит на 20 м вперед, то его скорость должна составлять 10 км/ч.

Сохраняйте спокойствие

Во время тумана водителям лучше воздержаться от опережений и обгонов. Последние особенно опасны, поскольку расстояние, чтобы их выполнить часто в несколько раз превышает дистанцию ​​видимости.

Включите свет

Ближний свет фар сделает машину не только заметнее, но и осветит дальнейшую дистанцию. Дальний свет в тумане обычно только вредит. Эффективно помогать противотуманки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеорологи объяснили, что происходит с воздухом над Украиной

Воздержитесь от ночных поездок

Безопаснее в такой период пересесть на общественный транспорт. Если использование автомобиля все же неизбежно, то лучше ехать в дневное время суток.

Не делайте резких маневров

Все маневры: перестройки с одного ряда в другой, обгоны, сброс скорости - следует выполнять плавно. Перед маневрами повороты необходимо включать значительно раньше, чем обычно - чтобы другие участники движения заблаговременно заметили.

Используйте ступенчатое торможения

Перед препятствием сбрасывайте скорость постепенно. Для этого лучше всего подойдет импульсное торможение - нажатие и отпускание раз в несколько секунд педали тормоза. После используйте стандартный стиль торможения. Таким образом остановка авто будет более заметной для автомобилей позади. Это особенно актуально на междугородных дорогах.

В аэропорту "Киев" ( "Жуляны") из-за густого тумана отменили рейсы в Рим, Берлин и Варшаву, которые должны были состояться 22 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как безопасно ездить в туман - 6 советов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 41127
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 27233
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19307
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 17167
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 15354
Авто
Водительские права будут получать по новым правилам
Водительские права будут получать по новым правилам Просмотров: 1521
Возобновили производство первого электромотоцикла Harley-Davidson
Возобновили производство первого электромотоцикла Harley-Davidson
5
 Просмотров: 1080
Чего ожидать владельцам евроблях на таможне
Чего ожидать владельцам евроблях на таможне Просмотров: 2556
Какие автомобили делают владельцев более сексуальными
Какие автомобили делают владельцев более сексуальными Просмотров: 1575
BMVI инвестирует в водородные автомобили 23,5 млн евро
BMVI инвестирует в водородные автомобили 23,5 млн евро Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
2
"Так было, есть и будет" – в "Квартале" прокомментировали скандальный номер
Голосов: 13490
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua