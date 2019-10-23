Как безопасно ездить в туман - 6 советов

Во время езды в тумане включайте свет фар Фото: lviv.molbuk.ua

23 октября в Украине объявили чрезвычайную опасность из-за тумана.

В столице и Киевской области видимость составляет от 200 до 500 м, сообщают в Укргидрометцентре. В результате объявили "желтый" уровень опасности.

Gazeta.ua предлагает основные советы, как безопасно ездить в туман.

Поддерживайте скорость, пропорционально видимости

Протяженность видимой дороги должна быть вдвое длиннее, чем скорость автомобиля. Если водитель видит на 20 м вперед, то его скорость должна составлять 10 км/ч.

Сохраняйте спокойствие

Во время тумана водителям лучше воздержаться от опережений и обгонов. Последние особенно опасны, поскольку расстояние, чтобы их выполнить часто в несколько раз превышает дистанцию ​​видимости.

Включите свет

Ближний свет фар сделает машину не только заметнее, но и осветит дальнейшую дистанцию. Дальний свет в тумане обычно только вредит. Эффективно помогать противотуманки.

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Воздержитесь от ночных поездок

Безопаснее в такой период пересесть на общественный транспорт. Если использование автомобиля все же неизбежно, то лучше ехать в дневное время суток.

Не делайте резких маневров

Все маневры: перестройки с одного ряда в другой, обгоны, сброс скорости - следует выполнять плавно. Перед маневрами повороты необходимо включать значительно раньше, чем обычно - чтобы другие участники движения заблаговременно заметили.

Используйте ступенчатое торможения

Перед препятствием сбрасывайте скорость постепенно. Для этого лучше всего подойдет импульсное торможение - нажатие и отпускание раз в несколько секунд педали тормоза. После используйте стандартный стиль торможения. Таким образом остановка авто будет более заметной для автомобилей позади. Это особенно актуально на междугородных дорогах.

В аэропорту "Киев" ( "Жуляны") из-за густого тумана отменили рейсы в Рим, Берлин и Варшаву, которые должны были состояться 22 октября.