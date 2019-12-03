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вторник, 03 декабря 2019 13:31

Jaguar представил новый спорткар
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Обновленное купе F-Type
Фото: Jaguar
Обновленное купе F-Type
Обновленное купе F-Type
Обновленное купе F-Type
Обновленное купе F-Type

Британский автопроизводитель Jaguar представил обновленное купе F-Type.

Автомобиль получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизмененный капот и крылья, сообщает Motor.

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Базовый спорткар с задним приводом сохранил 300-сильный двухлитровый двигатель V4. Американскому рынку доступна полноприводная версия с 385-сильным трехлитровым V6, а модификации с 5,0-литровым компрессорным V8 будут иметь мощность 575 л. с.

До 100 км/ч обновленный F-Type будет разгоняется за 3,7 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч. В Европе купe станет доступным по 64,2 тыс. евро. А цена за кабриолет стартует с 71,2 тыс. евро.

Первый официальный полностью электрический кроссовер премиум класса Jaguar I-PACE занял первую строчку в рейтинге новых зарегистрированных электрокаров в Украине.

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