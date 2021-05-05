Итальянцы начали продавать "лупатого" электромобиля, который стал популярный в США

Итальянцы выпустили электрическую версию модели 1957 года Фото: avtopogliad.com.ua

В этот день в 2005 году впервые в итальянском автопроме создали автомобиль с дизайном ретро. Это был FIAT-500 на современных узлах. Он выглядел как Fiat Nuova 500 1957 года.

500-я модель в свое время стала культовой для Италии. Через небольшие размеры, малою цену и простую конструкцию автомобиль стал очень популярен в конце 1950-х - начале 1960-х. Эту модель производили с двухцилиндровым двигателем объемом 479 см³ и воздушным охлаждением. Всего выпустили 4,25 млн автомобилей различных модификаций. Выпуск машины несколько раз продлевали и производили до 1975 года.

"В начале 2000-х в автомобильном дизайне был кризис. Тогда немцам пришло в голову сделать нового "Жука"- Volkswagen Käfer. Ту машину сначала восприняли равнодушно, но потом ее продажи стремительно стали увеличиваться. Конечно, они не стали такими массовыми, как в первой половине ХХ века. Но все же были на хорошем уровне, по сравнению с новыми моделями Volkswagen, - рассказывает Gazeta.ua автоэксперт Николай Руденко. - Итальянцы решили повторить успех немцев. И у них получилось ".

Дизайн новинки перекликался с моделью 1957 года подобными дверными ручками, молдингами на лицевой части, напоминающие старинные бамперы. В отделке салона такой было немало интересных и оригинальных решений - панель приборов с оригинальными циферблатами. Торпеда имитировала эмалированное покрытия. Все переключатели были сделаны из твердого глянцевого пластика, который был похож на слоновую кость.

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Комплектовали авто атмосферным или турбированным двигателем объемом от 0,9 л до 1,4 л, а также 1,3-литровый турбодизель Multijet. Также устанавливали различные коробки передач - пятиступенчатую механику или "автомат". После 2010 вышла в продажу электрическая версия с запасом хода 140 км.

"FIAT-500 стал не менее популярным за" Жука ". И не только в Европе. Было несколько факторов, способствовавших успешности модели. Во-первых, в начале 2000-х в моду входили так называемые" Фанни-кары "- компактные машины с пучеглазыми фарами и небольшими кузовами. Эти модели были призваны поднимать настроение владельцам. Во-вторых, итальянская реплика была недорогой, ее можно было купить по той же цене, что и авто подобного класса с современным дизайном. В-третьих, итальянцы довольно рано и успешно запустили электрическую версию. Ее немало купили в США. Автомобиль и так очень прост в управлении, а с электрическим двигателем это было еще проще. Многие электрокары этой модели попали в Украину из Америки. И у нас на вторичном рынке они стабильно входят в пятерку самых продаваемых ".

4 мая в 1904 году в Англии выпустили первый автомобиль Rolls-Royce. Автомобиль был рассчитан на состоятельных владельцев.