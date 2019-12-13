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воскресенье, 15 декабря 2019 07:25

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

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Автор: avtonov.svoi.info
  Эволюция эмблемы Skoda
Эволюция эмблемы Skoda

15 декабря 1923 в чешском городе Пльзень зарегистрировали две версии эмблемы автомобилестроительной фирмы "Skoda".

Первая имела изображение стрелы с пятью стилизованными перьями и именем марки Skoda внутри круга. Вторая - крылатая стрела с тремя перьями. На двух вариантах наконечники стрел смотрели направо. Первый вариант компания использовала один год - с 1924 по 1925. Другой дизайн сохранили практически без изменений до наших дней.

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К этому эмблема компании имела вид головы индейца с головным убором, который имел пять перьев и круглую застежку. В 20-х годах слово "индеец" употребляли как синоним нового символа. Идею эмблемы придумал коммерческий директор Skoda T. Maglie, когда он увидел в доме главы компании слугу - индейца, которого последний привез с деловой поездки в Америку.

Skoda - чешский производитель автомобилей и двигателей из города Млада-Болеслав, что с 1991 года относится к автомобильному концерну Volkswagen AG.

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Дата
15
декабря

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

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