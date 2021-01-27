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среда, 27 января 2021 18:07

Hyundai представил новый "горячий" Tucson
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Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Фото: Авто Центр
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Hyundai представил новый "горячий" Tucson

Этой весной на европейском рынке появится "заряженная" версия кроссовера Hyundai Tucson 2022 модельного года. Об этом сообщает сайт производителя.

Автомобиль будет иметь более массивную решетку радиатора усовершенствованного дизайна, спортивный передний бампер с увеличенным воздухозаборником, серебристые защитные накладки и черное обрамление фар.

Кроме того, новый кроссовер будет иметь гибридную модификацию с силовой установкой на базе 230-сильного мотора объемом 1,6 литра. Для топовой версии отдачу 1,6-литрового бензинового двигателя увеличат до 265 л.с. Моторы будут связаны с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Вариантов привода два - передний или полный.

Старт продаж в Европе запланирован на весну 2021 года. Гибридные версии станут доступны уже летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наличие клиренса и будет стоить 197 тыс. грн - Renault будет продавать новый кроссовер

28 января Renault представит серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. Его начнут продавать в Индии в 1-м квартале 2021 года. Цена базовой версии авто $ 7 тыс., Примерно 197 тыс. Грн.

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