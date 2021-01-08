Hyundai и Apple начали переговоры о совместном производстве электрокаров

Hyundai Motor Co начала переговоры с Apple о возможном начале совместного производства электрокаров.
Economic Daily TV сообщало, что Apple и Hyundai ведут переговоры о производстве электрокаров и батарей к 2027 году, передаёт Reuters.
Акции автопроизводителя после этого выросли на 25%.
8 января Hyundai подтвердил переговоры с Apple. Позже добавил, что "получил запросы о кооперации в производстве беспилотных электрокаров от различных компании. Названия авто не разглашает.
Apple ситуацию не комментирует.
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Ранее компании работали над программным обеспечением CarPlay, что позволяет соединять iPhone с авто Hyundai.
Удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot, планирует предоставить клиентам компания Tesla. Владельцы электрокаров смогут наблюдать за состоянием авто и окружающей средой в режиме реального времени.
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