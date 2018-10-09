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вторник, 09 октября 2018 11:13

Где в Украине построят самую современную дорогу

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Где в Украине построят самую современную дорогу
Длина дороги - 80 км Днепр-Решетиловка. Фото: Build Portal

Цементно-бетонную дорогу построят на трассе Днепр-Решетиловка.

Длина дороги - 80 км, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Дорогу Н-31 Днепр – Решетиловка построили еще в 60-х и ни разу нормально не ремонтировали. Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев", - написал глава Кабмина.

Цементно-бетонная дорога прочнее обычного асфальтобетона.

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"Первые километры дороги уже строят. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - пишет Гройсман.

Полностью освоила выделенные на ремонт дорог средства Хмельнитчина. Далее в рейтинге Львовская область (97%), Винницкая (95%) и Черниговская (95%) области. Хуже используют деньги на Луганщине (32%), Тернопольщине (33%) и Херсонщине (37%).

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