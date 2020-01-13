Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Автор: avtonov.svoi.info Первый коммерческий автомобиль Генри Форда

13 января 1900 года автомобильный конструктор Генри Форд создал свою первую коммерческую машину.

За год до этого, отказавшись от высокооплачиваемой работы и выгодных карьерных предложений, Форд уволился с работы. Таким образом, он полностью хотел посвятить себя созданию автомобилей. Мужчина основал Detroit Automobile Company. Реализовать мечту ему удалось благодаря спонсорам, которые вкладывали в предприятие средства.

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"У всех была одна мысль: набирать заказы и продавать как можно дороже. Главное было – нажить деньги. Так как я на своем посту инженера не имел никакого влияния, то скоро понял, что новая компания была непригодным средством для осуществления моих идей, а исключительно только денежным предприятием, которое приносило к тому же мало денег", – говорил Форд.

В 1902 году Генри Форд покинул компанию. После его ухода Detroit Automobile Company превратилась в марку Cadillac.

Генри Форд один из первых реализовал на практике идеи "капитализма благосостояния". Они помогали сократить текучесть кадров, по которой большое количество подразделений нанимали по 300 человек ежегодно, чтобы заполнить 100 рабочих мест. Акцент делался на эффективности, то есть на найме и удержании лучших работников.