Финалисты "Авто года в Украине 2022": как выглядит топ-десятка избранная украинцами

На этой неделе жюри из около двух десятков экспертов-журналистов протестировали 10 моделей-финалистов на звание "Автомобиль года в Украине 2022". В финал они прошли после голосования автолюбителей всей страны.

Сравнительные тест-драйвы "десятки" прошли на специально проложенных маршрутах Вышгородского района Киевской области.

Постоянный обозреватель авто Gazeta.ua Владимир Мукан делится впечатлениями о новинках и предлагает ознакомиться с 10 машинами, среди которых выберут автомобиль года в категории "легковик" и "кроссовер".

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Citroen C4 New

Новинку начали продавать в Украине менее двух месяцев назад – в декабре. Авто имеет кузов кросс-хэтчбек. Впереди решетка радиатора переходит в дневные ходовые огни, главные фары встроены в бампер. Задние фонари также оформлены в два яруса.

Интересным решением салона является подставка для планшета для переднего пассажира. Крепление-рамка устанавливается над бардачком. При этом в комплекте с рамкой идет пленка, которая предохраняет изображение на экране планшета от взгляда водителя – чтобы не отвлекать.

Тестовое авто оснащено 4-цилиндровым 1,5-литровым турбодизелем на 130 л. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Производитель декларирует расход топлива – 4,1 л в городе, 3,6 л – на трассе. Стоимость автомобиля – 582,5 тыс. грн

Машина оснащена РНС-амортизаторами, поэтому едет очень мягко дорогой. Управление не острое, модель не ориентирована на активную езду.

Из преимуществ – удобная подвеска. Из недостатков – высокие пороги салона.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Nissan Leaf

Этим летом в Украине официально начали продавать японский электромобиль Nissan Leaf второго поколения. Модель предлагают в единственной комплектации N-Connecta с 40-киловаттным аккумулятором и 150-сильным двигателем. Стоит легковушка в такой версии - от 948,7 тыс. грн.

Nissan Leaf второго поколения построен по той же схеме, что и первый, - под капотом размещен электродвигатель, в полу встроены аккумуляторные блоки. Привод машины – передний. Роль коробки передач выполняет редуктор. Запас хода в новинки – 270 км в смешанном цикле езды и 389 км в городе.

Из преимуществ электромобиля – богатая комплектация и большой запас хода. Из недостатков – отсутствуют импульсные кнопки стеклоподъемников на всех дверях, кроме водительской.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Hyundai Tucson Hybrid

Четвертое поколение корейского кроссовера Hyundai Tucson появилось в Украине в марте прошлого года. С гибридной силовой установкой эту модель стали продавать с августа.

Кроссовер имеет принципиально другой подход к дизайну кузова – с резкими линиями и ребрами жесткости. При конструировании салона торпеду сделали минимально глубокой, чтобы больше места было для пассажиров.

Силовой агрегат машины состоит из бензинового 1,6-литрового двигателя, электродвигателя и аккумулятора, заряжаемого от ДВС и дающего электричество для электромотора.

При движении электрический двигатель работает тогда, когда требуется больше усилий для приведения в движение машины – при трогании с места, разгоне до 30 км/ч. Таким образом, в эти моменты не работает бензиновый мотор и экономится топливо. В среднем машина потребляет 4,8 литров бензина в городе и 6 литров на трассе. Стоимость модели – от 1,038 тыс. грн. В максимальных комплектациях автомобиль можно водить с брелока – выезжать и заезжать на парковку.

Из преимуществ машины – вместительный салон и небольшой расход топлива. Из минусов – по стоимости автомобиль стоит как на класс высший и больший Hyundai.

Volkswagen Golf GTI

Восьмую генерацию модели немецкого автопроизводителя начали продавать в Украине весной прошлого года. Дизайн кузова остался сдержанным и узнаваемым.

В стартовой версии за 920,4 тыс. грн. автомобиль оснащен 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта самая дешевая комплектация модели теперь имеет светодиодные фары, подогрев руля и кресел, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя. Однако колесные диски оставили штампованными металлическими.

В тестах для жюри участвовала версия GTI. Она более чем на 100 тыс. дороже базовой и имеет 245-сильный 2-литровый двигатель, 7-ступенчатую коробку передач DSG, блокировку дифференциала VAQ и т.д.

Из ее преимуществ можно отметить точную управляемость и настройку подвески. Из недостатков – отсутствие обычных USB-портов в салоне авто.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Toyota Land Cruiser 300

Новое поколение рамного японского внедорожника начали продавать в Украине с августа прошлого года. Он имеет более жесткий и более легкий кузов, больше электроники и более просторный салон, чем у предыдущей генерации.

Тестовая модель была оснащена третьим рядом сидений, кнопкой запуска двигателя, которую можно запрограммировать на от печаток пальца водителя, и другими опциями.

Такая модель больше не будет комплектоваться 8-цилиндровым силовым агрегатом, только 6-цилиндровым с двумя турбинами. Можно выбрать бензиновый силовой агрегат объемом 3,3-3,5 литра. Или же – дизельный 3,3-литровый. Стоимость машины начинается от 2,507 млн. грн.

Преимуществом модели является хорошая проходимость и тяговитый двигатель. Среди недостатков – слабая жесткость капота.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Hyundai IONIQ 5

Корейский электромобиль продается в Украине с августа прошлого года. Машина имеет угловатый дизайн кузова, перекликающийся с концепт-карами и первой самостоятельной моделью от Hyundai – Pony 1970-х годов.

На крыше электрокара разместили солнечную батарею. Салон сделали в минималистическом стиле с большим количеством элементов, которые можно во что-то трансформировать. Например, центральную консоль между передними сиденьями можно перемещать, заднее сиденье с электроприводом превратить в лежачее положение.

Подвеска машины состоит из пневмо-баллонов для обеспечения большей мягкости хода. Стоимость модели – от 1,24 млн грн.

Тестовая машина имеет аккумулятор на 73 кВт/ч, полный привод, два электродвигателя суммарной мощностью 305 л.с. и запас хода в 480 км.

Из преимуществ электромобиля большой запас хода на одном заряде. Из недостатков – крены в поворотах на скорости свыше 140 км/ч

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Opel Mokka

Немецкий кроссовый создан в новой стилистике бренда. Теперь лицевая часть машины имеет глянцевую черную фальш-решетку радиатора, дневные ходовые огни, встроенные в блок фары в форме бумерангов и яркие цвета кузова.

Машина имеет и новенькую стилистику салона. Большинство водительских манипуляторов перенесены на большой дисплей торпеды.

Стоимость новинки от 644 тыс. грн. Ее предлагают со 100- и 130-сильным двигателем на выбор объемом 1,2 литра. Они работают с автоматической коробкой передач.

Из преимуществ машины – ее рулевое управление точнее и разгон машины лучше, чем у других автомобилей на этой базе концерна Stelantis. Из недостатков – хотелось бы угол открывания задней двери.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Audi e-tron GT

Немецкий электромобиль продается в Украине с февраля прошлого года. По типу кузова – это спортивный седан, у которого основной багажник расположен позади, дополнительный – спереди под капотом.

Электромобиль построен на той же платформе, что и немецкий Porsche Taycan. Но имеет другие настройки и другой подход к дизайну кузова и салона. Машина хорошо держит дорогу и разгоняется до 100 км/ч в 4,1 секунды. Запас хода электромобиля на одном заряде – 488 км.

Из преимуществ модели – заполнение аккумулятора для пробега в 100 км в 5 минут, премиальный уровень машины. Из недостатков – низкая посадка, самая высокая скорость зарядки может быть только на специальных зарядках, которых немного.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Mercedes-Benz C-Class

Немецкий автомобиль этой модели продается в Украине с прошлого года. Автомобиль имеет спортивный дизайн и двухсекционные задние фонари. Стоит от 1,298 млн грн.

Из двигателей могут быть установлены на выбор три бензиновых и два турбодизельных двигателя. Бензиновые имеют одинаковый объем в 1,5 литра, но разную мощность от 170 до 204 л.с. Есть в гамме и два турбодизеля. При объеме 2,0 л они выдают 200 и 265 л. с. Коробку передач во все варианты исполнения устанавливают одинаковую – 9-ступенчатую.

Машина имеет активный радар и электронное управление, помогающие поддерживать расстояние до автомобиля впереди. Система автоматически тормозит авто впереди до полной остановки со скорости 100 км/ч. Электроника новинки теперь распознает не только знаки, но сигналы светофора.

С преимуществ Mercedes-Benz C-Class – точная управляемость. Из недостатков – в средней комплектации регулировка кресла вперед-назад – механическая, что для премиальных машин нетипично.

Фото: Володимир Мукан, Gazeta.ua

Subaru Outback

Японский универсал продают в Украине с весны прошлого года. Машина имеет новый кузов и двигатель по сравнению с предыдущей генерацией. При этом она также имеет высокий клиренс и по периметру, как кроссовер, обшитая пластиком в районе колесных арок и порогов. На крыше установлены рейлинги для дополнительного багажника.

Салон автомобиля выполнен в консервативном стиле – со стрелочными шкалами приборов, классической ручкой коробки и использованием кожи. Автомобиль имеет светодиодные адаптивные фары и множество опций для помощи водителю – активный круиз-контроль, систему удержания в своей полосе, систему контроля усталости и отвлечение водителя от дороги.

Стоимость машины – от 1,3 млн грн.

Преимущества автомобиля – большой багажник, возможность преодолевать бездорожье. Недостатки – высокая стоимость.

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Акцию "Автомобиль года в Украине 2022" проводят более 20 лет. В ее рамках выбирают победителей в разных номинациях. В прошлом году в номинации "Легковой автомобиль 2021" победила чешская Skoda Octavia. В номинации "Кроссовер 2021" лучшим стал французский Peugeot 2008.