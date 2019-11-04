Ferrari запатентовала джойстик для машин

Автор: Motor Ferrari запатентовала джойстик для управления машиной

Итальянский автопроизводитель Ferrari запатентовал джойстик для управления автомобилей вместо руля и педалей.

В компании хотят сделать салоны их суперкаров более похожими на кокпиты самолетов, сообщает Motor.

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Патентную заявку от Ferrari на принципиально новую схему управления машиной зарегистрировало Европейское патентное бюро. Джойстик встроенный в правую часть подушки водительского кресла.

От угла наклона вперед зависеть скорость движения автомобиля. Возвращение джойстика в нейтральное положение означает содержание постоянной скорости движения. Назад - остановку.

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