Ferrari запатентовала джойстик для машин

Итальянский автопроизводитель Ferrari запатентовал джойстик для управления автомобилей вместо руля и педалей.
В компании хотят сделать салоны их суперкаров более похожими на кокпиты самолетов, сообщает Motor.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработали "деревянный" суперкар
Патентную заявку от Ferrari на принципиально новую схему управления машиной зарегистрировало Европейское патентное бюро. Джойстик встроенный в правую часть подушки водительского кресла.
От угла наклона вперед зависеть скорость движения автомобиля. Возвращение джойстика в нейтральное положение означает содержание постоянной скорости движения. Назад - остановку.
Уникальный Ferrari F40 султана Брунея восстановили в заводском цвете.
Комментарии