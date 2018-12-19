Евробляхы: обнародовали новый документ о растаможивании

Этот порядок должен снять проблемы с искусственным завышением или занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. Фото: Украинское новости

В Украине ввели временный порядок таможенного оформления автомобилей. Это предусматривает постановление Кабинета министров от 12 декабря.

Порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины обнародовали сегодня на "Правительственном портале".

Этот порядок должен снять проблемы с искусственным завышением или занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. Кабмин обязал таможни вычислять стоимость растаможивания.

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Оформление будут осуществлять только в электронной формы декларирования машин. Определят перечень документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств. Также Порядок предусматривает уменьшение срока пребывания автомобилей на таможне, чтобы уменьшить финансовые расходы на оплату услуг стоянки.

Еще одна особенность опубликованного Порядка - регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Почти 2800 транспортных средств оформили в Украине после начала действия новых правил растаможивания авто. Только за 13 декабря осуществили таможенное оформление 575 автомобилей, за которые уплачены 38 млн гривен. По состоянию на 14 декабря, с начала действия новых правил ввоза транспортных средств 25 ноября было оформлено почти 2,8 тыс. Транспортных средств на еврономерах.