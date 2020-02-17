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вторник, 18 февраля 2020 05:25

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
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Компания Ferrari
Фото: SurfAst
Эмблема Scuderia Ferrari
Ferrari 125

18 февраля 1898-го родился знаменитый итальянский предприниматель, конструктор и автогонщик Энцо Феррари.

В годы Первой мировой войны он был испытателем автомашин в небольшой миланской компании. Именно тогда он начал свой путь в автомобильный мир.

В 22 года Феррари начал участвовать в автомобильных гонках от компании Alfa Romeo. После победы в Равенне в следующем году его представили графини Баракка, матери погибшего в первую мировую войну летчика-аса. Она попросила Энцо поместить к счастью эмблему ее сына на борту гоночной машины. Таким образом, появился всем известный знак черного жеребца, который поднялся на дыбы.

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В 31 год Энцо создал собственную команду Scuderia Ferrari. Первый гоночный автомобиль он собрал через восемь лет для компании Alfa Romeo. С 1939-го Феррари основывает собственное предприятие "Auto Avio Costruzioni Ferrari".

Сначала оно производило различное оборудование для автомобилей. Первая машина под названием Ferrari появилась в 1946-м. Это была Ferrari 125. В 1969-м Энцо продает 50% акций своей компании FIAT. Однако командой Scuderia Ferrari он управлял до самой смерти. Через 20 лет все машины Ferrari полностью отошли FIAT.

Гонщики, которые руководили машинами Ferrari девять раз становились чемпионами мира "Формула-1".

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Дата
18
февраля

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

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