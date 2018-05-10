Электромобили стремительно набирают популярность среди автолюбителей

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
3 Просмотров: 20858
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1296
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2970
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 5490
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1683
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1044
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 6426
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11007
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1890
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
9
11
5
13
20
Педальный &quot;Запорожец&quot; продали за 70 тыс. грн
Педальный "Запорожец" продали за 70 тыс. грн
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
Проехались 70 раз: внедорожники зрелищно раздавили советские машины
Проехались 70 раз: внедорожники зрелищно раздавили советские машины
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand
Видео
Все видео
Как разбиваются лучшие автомобили для дачи
Как разбиваются лучшие автомобили для дачи
Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео
Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео
Видимость ограничена: подборка аварий, спровоцированных пылевой бурей
Видимость ограничена: подборка аварий, спровоцированных пылевой бурей
"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира
"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира
Как проходят краш-тесты автомобили с лучшей обзорностью
Как проходят краш-тесты автомобили с лучшей обзорностью
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11007
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1890
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6561
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6444
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 54
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
четверг, 10 мая 2018 14:18

Электромобили стремительно набирают популярность среди автолюбителей

  Комментировать
Электромобили стремительно набирают популярность среди автолюбителей
Наибольшим спросом продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf

С начала 2018 года в Украине продали 1044 электромобиля. Это в полтора раза больше, чем за январь-апрель 2017-го.

Большинство первичных регистраций автомобилей на электротяге составили подержанные машины, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины.

За январь-апрель 2017-го доля старых электромобилей составила 81%, а в этом году она выросла до 85%.

Наибольшим спросом продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf с долей 69% первичного рынка электромобилей. С января по апрель 2018 года украинскую регистрацию получили 723 автомобиля этой модели, из них 52 машины были новыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla выпустит бюджетный электрокар с двумя моторами

На 2-м месте по популярности стоит автомобиль BMW i3. За указанный период продали 58 таких машин, из них - 19 новых.

3-е место в украинском рейтинге электрокаров заняла Tesla Model S. Ее купили 52 автовладельца, из которых 18 приобрели новые авто Tesla Model S.

В топ-5 самых популярных среди украинских электромобилей за январь-апрель 2018 года также вошли Mercedes-Benz B - 36 единиц (28 бывших в употреблении, 8 новых) и Smart Fortwo Electric Drive - 32 шт. (все с пробегом).

Украинские чиновники начали пересаживаться на электроавтомобили. По состоянию на апрель 2018-го в декларациях государственных служащих есть 226 электрокаров, посчитали на портале bihus.info.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Электромобили стремительно набирают популярность среди автолюбителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 109913
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 6 Просмотров: 77474
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 58627
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 51305
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 51038
Больше всего комментируют
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
7
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 6954
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua