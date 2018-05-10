Электромобили стремительно набирают популярность среди автолюбителей

Наибольшим спросом продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf

С начала 2018 года в Украине продали 1044 электромобиля. Это в полтора раза больше, чем за январь-апрель 2017-го.

Большинство первичных регистраций автомобилей на электротяге составили подержанные машины, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины.

За январь-апрель 2017-го доля старых электромобилей составила 81%, а в этом году она выросла до 85%.

Наибольшим спросом продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf с долей 69% первичного рынка электромобилей. С января по апрель 2018 года украинскую регистрацию получили 723 автомобиля этой модели, из них 52 машины были новыми.

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На 2-м месте по популярности стоит автомобиль BMW i3. За указанный период продали 58 таких машин, из них - 19 новых.

3-е место в украинском рейтинге электрокаров заняла Tesla Model S. Ее купили 52 автовладельца, из которых 18 приобрели новые авто Tesla Model S.

В топ-5 самых популярных среди украинских электромобилей за январь-апрель 2018 года также вошли Mercedes-Benz B - 36 единиц (28 бывших в употреблении, 8 новых) и Smart Fortwo Electric Drive - 32 шт. (все с пробегом).

Украинские чиновники начали пересаживаться на электроавтомобили. По состоянию на апрель 2018-го в декларациях государственных служащих есть 226 электрокаров, посчитали на портале bihus.info.