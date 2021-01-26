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вторник, 26 января 2021 12:15

Дешево и комфортно: ТОП авто с дешевым содержанием

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Дешево и комфортно: ТОП авто с дешевым содержанием
Фото: automoto.ua

Если вы выбираете бюджетное авто, следует учитывать не только его стоимость, а и цену обслуживания.

Предлагаем 7 автомобилей с самым дешевым содержанием. Их подобрали на сайте AutoOboz.

1. Chevrolet Aveo

Модель разработали в Корее, выпускали там, в Польше. А потом и в Украине под именем ZAZ Vida.

Chevrolet Aveo имеет итальянский дизайн, совмещенный с простотой и выносливостью. Поэтому даже через несколько лет после восшествия ее с конвейера, она выглядит современной. Обслуживание доступно, более того, авто почти не ломается.

2. Chevrolet Lacetti

Под маркой Chevrolet вышла не одна доступная и надежная машина. Так, например, в наш ТОП попали еще универсал и седан Lacetti, которые отличаются от Aveo только большим салоном, вместительным багажником и более "взрослым" дизайном.

Машина комфортнее, чем ZAZ Vida и ZAZ Lanos. За счет большой базы, плавно едет и имеет лучшую шумоизоляцию. Однако обслуживание и стоимость ремонта двигателя и ходовой части идентична вышеупомянутым моделям

3. ZAZ Lanos

Еще один автомобиль, который не требует много средств. Lanos достаточно надежный, а в случае поломки его ремонт будет стоить дешевле вышеуказанных авто.
Машину разработали в Южной Корее. Дизайн - в Италии. Двигатель и ходовая часть заимствована корейцами в Opel. Конструктивно машина простая и не капризная - ни к дорогам, ни к топливу, ни к смазочным материалам.

Значительным преимуществом является и то, что деталей на Lanos очень много, причем разных стран производителей - Кореи, Польши, Чехии, Украины, Китая, Тайваня, Словакии, России и найти их - легко в любом райцентре Украины.

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4. Skoda Favorit

Ранее Skoda производила действительно простые и надежные транспортные средства. Компактный Favorit - один из таких. К сожалению, ее производство закончилось в 1995 году, поэтому теперь проблемой может быть поиск деталей. Но они не будут дорогими, а ремонт будет стоить "копейки".

5. Renault Logan

Это французское авто - бюджетная и доступная модель. Она дешевле конкурентов, да еще и достаточно комфортная и надежная. А ее ремонт, в случае чего, не будет стоить очень дорого. Единственный минус - некоторые детали придется заменять довольно часто. Другой минус - много серьезных деталей произведены во Франции. И стоят они дороже, чем китайские или украинские.

6. Hyundai Accent

Это авто и сейчас популярно в Украине. А раньше она была одной из самых часто увиденных на дорогах.
На сегодня авто до сих пор выглядит современно, а их стоимость покупки и обслуживания не может не радовать.

7. Nissan Leaf

Электромобили не доставляют много неудобств в обслуживании, а их конструкция проще обычных авто. Поэтому если вы хотите купить машину, которую не надо будет дорого обслуживать - это удачный выбор. Но стоимость покупки - немалая.

Люди, привыкшие к активной жизни, стремятся справляться с максимальным количеством дел за минимальный промежуток времени. Чтобы всегда оставаться мобильным требуется личный транспорт. К сожалению, далеко не все наши сограждане могут похвастаться наличием своего автомобиля. К тому же, личное авто может подвести в самый неподходящий момент. В этом случае может помочь только аренда авто в Киеве и других городах Украины.

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