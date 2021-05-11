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вторник, 11 мая 2021 21:24

Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности

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Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Какие "болячки" в авто после незначительных аварий фото: avtopogliad.com.ua

Стоимость битого автомобиля, по сравнению с целым, падает более чем на 15%. Причем это даже после небольших ДТП.
Портал Gazeta.ua предлагает 3 распространенных неисправностей автомобиля при аварии на скорости до 60 км / ч.

Скрипы
Даже при минимальных повреждениях без деформации лонжеронов, подрамников или порогов ходовая часть машины может пострадать. После удара в задний бампер или одно из задних крыльев нередко деформируется крепления глушителя и он начинает тереться о пружины, издавая неприятный металлический скрип. Кроме этого, распространенной проблемой является перекос внутренних металлических панелей кузова. При наличии пластиковой обшивки вокруг них также появляется неприятный звук.

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Протекания кузова
Большинство деталей кузова скрепляют между собой с помощью точечной сварки. Достаточно сломать несколько точек сварного шва, как кузов начинает играть в определенном месте и теряет жесткость. Именно такое происходит при ДТП. Нередко владельцы машин после аварий жалуются на протекание кузовов в районе панели приборов или над педальным отсеком.

Перебои с электрооборудованием
Самая распространенная проблема с работой электрооборудования - плохой контакт. Нередко контакт между проводами, в клеммах и разъемах становится хуже после деформации кузова или удара. Прежде всего страдают контакты обогревателя заднего стекла и устройства, которые принимают массу от кузова.

По состоянию на начало 2021 года средний возраст легковых автомобилей в Украине составляет 22,7 лет. С таким показателем украинской автопарк - старейший в Европе. Для сравнения, средний показатель по ЕС для легковых автомобилей вдвое меньше - 10,8 лет

Автор: Владимир Мукан
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