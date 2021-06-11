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пятница, 11 июня 2021 09:32

Больше всего новых машин покупают киевляне - какие машины самые популярные в Украине

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В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 8400 новых автомобилей. На них потратили 270 млн долларов.
Больше всего машин покупали в Киеве. Из столичных автосалонов в мае выехало 3500 авто. Также часто покупали автомобили в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье.

Кроссоверы составляли более 70% продаж. Дизельными двигателями были оборудованы 26% автомобилей, которые зарегистрировали в прошлом месяце. Самый популярный ценовой диапазон - "от 17 до 35 тыс. долларов", который составил более 50% рынка, а средняя цена в мае составила 32 тыс. долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба сайта по продаже автомобилей RST.ua .

Автор: RST.ua
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"По сравнению с апрелем этого года, когда рост рынка превышал 100 процентов, количество зарегистрированных автомобилей уменьшилось на 16 процентов. Но если сравнивать с маем 2020, 2019 м и 2018 годом, то динамика положительная и можно надеяться, что в этом году рынок новых автомобилей таки превысит 100000 авто, - говорит Gazeta.ua Юрий Кардашевский с RST.ua. - Сумма расходов в прошлом месяце также стала больше и составляла 270 миллионов долларов. Но эта цифра не окончательная и есть больше, поскольку цены рассчитаны без стоимости дополнительного оборудования и опций. Относительно лидеров, то Toyota RAV4, Kia Sportage и Renault Duster постоянно входят в ТОП-3 и лишь периодически меняются позиция между собой ".

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Самой популярной маркой в ​​мае была Toyota. Украинцы купили более 1100 таких автомобилей на сумму более 40 млн долларов. Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл почти 6% продаж. Кроме него часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

Среди всех зарегистрированных авто были и три Rolls-Royce Cullinan, каждый из которых стоит более 500 тыс. долларов. Также в прошлом месяце получили государственные номерные знаки Rolls-Royce Ghost (300 тыс. долларов), два Bentley Continental GT (по 280 тыс. долларов каждый) и один Bentley Flying Spur цене 280 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования.

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Дата
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