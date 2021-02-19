20 и 21 февраля во Черкассах состоится первый этап национальной серии Трофея Автомобильной федерации Украины по ралли на серийных авто WONDER RALLY. Свое участие в соревнованиях подтвердили 66 участников из разных городов Украины.

Автор: Автомобильный клуб "Черкассы" Более 60 участников из разных городов Украины - стартует сезон ралли на серийных авто

"В этом году многие участники изъявили желание принять участие в соревнованиях. Наибольшее количество авто зарегистрировали из Днепра, Киева, Харькова и Черкасс. Есть также экипажи из Сум и Полтавы ", - рассказывает Gazeta.ua главный организатор соревнований Андрей Яроменко.

Команда Автомобильного клуба "Черкассы" более 10 лет организует различные виды соревнований по автомобильному спорту.

Автор: Автомобильный клуб "Черкассы" Более 60 участников из разных городов Украины - стартует сезон ралли на серийных авто

"Все соревнования проходят по правилам, которые существуют в Автомобильной федерации Украины. Есть вообще отдельная дисциплина по ралли на серийных автомобилях. Мы принимаем во внимание эти правила и проводим подобного рода соревнования у себя в городе. Ежегодно привлекаем большую команду судей со всей Украины ", - говорит Андрей Яроменко.

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Проведение таких соревнований является важным для украинских спортсменов.

"Во-первых, участники получат эмоции, адреналин и расскажут об этом событии по всей Украине. Во-вторых, у участников есть возможность принять участие в соревнованиях достаточно высокого уровня. 66 экипажей в пределах Украины - это достаточно большое количество участников. В прошлом году мы зарегистрировали 50 участников, в этом - значительно больше. Это хороший показатель и говорит о том, что нас знают и о Черкассах в том числе. Поскольку это ралли на серийных автомобилях, люди едут не только на спортивной технике, но и на стандартной гражданской. Мы пропагандируем правильное управление автомобилем, а также безопасность дорожного движения ", - добавляет Андрей Яроменко.

Автор: Автомобильный клуб "Черкассы" Более 60 участников из разных городов Украины - стартует сезон ралли на серийных авто

Соревнования будут проходить на территории черкасского аэропорта.

Авторалли или ралли первой категории - гонки, происходящих на дорогах общего пользования, в которых главной задачей является прохождение в короткий время специальных участков трассы. На время проведения соревнований дороги, по которым проложена трасса специальных участков, закрыты для всех пользователей, кроме участников гонки.

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