Без чего не стоит выезжать на дорогу водителю зимой

Зимний период — это еще тот квест для водителей, поскольку форс-мажоры, связанные с автомобилем, подстерегают на каждом шагу. Чтобы неприятности не застали автовладельцев в растерянности, предлагаем топ-5 вещей, которые уже сейчас нужно положить в машину.

Лопата с телескопической ручкой и скребок

Хоть несколько раз за зиму, но водителям приходится откапывать машину из сугробов после ночной стоянки. И без качественной и удобной лопаты в этом деле не обойтись. Даже если вы оставляете машину в гараже, лопата может пригодиться где-то в городе. Лучше отдавать предпочтение инструменту с выдвижной ручкой для комфортного использования.

Скребок же должен быть специальный для автомобиля с ровным и заостренным лезвием, чтобы не поцарапать очищаемую поверхность. Неплохо зарекомендовали себя "горячие" скребки, которые функционируют от прикуривателя. С ними риски повредить стекло значительно ниже.

Силиконовая смазка

Помимо ежегодной обработки дверных уплотнителей, резинок и замков незамерзающими средствами возите с собой в бардачке WD-40. После очередной мойки автомобиля вы сможете быстро пройтись по "слабым" местам транспорта для профилактики. Вы будете уверенны в том, что утром не придется мучиться с замершей дверью.

Видеорегистратор

Видеорегистратор станет подстраховкой в случае возникновения неоднозначных ситуаций за рулем. Специалисты рекомендуют обзавестись устройством, которое поддерживает съемку в ночное время.

Цепи и браслеты противоскольжения

Если вы не выезжаете за пределы города, дополнительные аксессуары для противоскольжения вам могут не пригодится. Однако, если вы любите путешествовать за город или планируете поездку в горы, обязательно положите в багажник антибуксировочные средства. Это могут быть цепи, браслеты, траки. С ними машина самостоятельно преодолеет обледеневшие и заснеженные участники.

Буксировочный трос

Буксировочный трос должен находиться в машине не только зимой. Как и ОСАГО на еврономера или машину с государственными номерными знаками. Но в лютые морозы необходимость в тросе очевидна. С его помощью другая машина сможет вытащить вас, если вы застрянете в сугробе или машину занесет в канаву.