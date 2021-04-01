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четверг, 01 апреля 2021 11:21

Бесплатно отдают 23 транспортных средства

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Бесплатно отдают 23 транспортных средства
Бесплатно отдают 23 транспортные средства фото: OpenMarket

Министерство юстиции Украины выставило 23 транспортных средства на электронной площадке OpenMarket. Ведомство отдает их бесплатно.

Все транспортные средства - это нереализованное конфискованное имущество, информирует OpenMarket.

В перечень на бесплатную передачу входят 19 легковых автомобилей разных лет выпуска ВАЗ 21043, УАЗ 3909 и 396 252, BMW 318 и 320, Chrysler PT Cruiser, Hyundai Galloper, Mitsubishi моделей Carisma и L 200, Volkswagen Passat и другие. Большинство автомобилей не имеют номерных знаков.

В перечень также попал спортивный мотоцикл Kawasaki ZX-10 (без регистрационных документов и госномера), мотороллер Kanuni и два малотоннажных фургона Chevrolet Chevy Van 1989 года и Opel Zafira 2001 года.

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Заявки на получение транспортных средств необходимо подать до 9 апреля для легковых автомобилей и двухколесных транспортных средств и до 11 апреля для фургонов.

Претендовать на бесплатное получение нереализованного конфискованного имущества могут детские дома семейного типа, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения и защиты, органы государственной власти, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, а также воинские части. Транспортные средства можно забрать на благотворительные цели, для переработки или утилизации.

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont и его купеобразную модификацию Teramont X. Новинки получили переработанную главную оптику, измененные бамперы и другие задние фонари.

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