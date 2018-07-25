Audi показала обновленный кроссовер Q3

Компания Audi представила второе поколение кроссовера Q3.

Автомобиль нашел более выразительный и даже агрессивный дизайн, стал просторнее и получил много современного оборудования, передает Аvtoblog.

Компания Audi представила второе поколение кроссовера Q3. Фото: Avtoblog

Решетка радиатора стала шире. Ее дополнили восемью вертикальными перекладинами, что в сочетании с более узкими фарами добавил дизайна спортивности.

Audi Q3 стал на 97 мм длиннее предшественника и достиг в длину 4485 мм. Ширина автомобиля достигает 1856 мм, а высота ссылки - 1585 мм. В зависимости от комплектации объем багажника модели может составлять 530 или 675 л, а при сложенных сиденьях заднего ряда его объем достигает 1525 л.

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Компания Audi представила второе поколение кроссовера Q3. Фото: Avtoblog

Audi Q3 полностью отказался от аналоговых приборов - в базовой комплектации он оборудован цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюйма. Управление настройками осуществляется с помощью многофункционального руля. За навигацию отвечает мультимедийная система MMI touch с дисплеями диагональю 10,1 дюйма.

Компания Audi представила второе поколение кроссовера Q3. Фото: Avtoblog

Опубликовали шпионские фото нового седана BMW 7-й серии. Немецкий автопроизводитель сменил дизайн передней решетки, в которой стали заметно больше вертикальные рейки. Кроме того, заметный новый бампер в спортивном стиле, изменен внешний вид передней оптики и задних фонарей.