Яркие и быстрые - Alfa Romeo зажгли на автодроме "Чайка"

Фото: Владимир Мукан

На автодроме "Чайка" под Киевом в выходные приехало несколько сотен итальянских машин. Они приняли участие в ALFMOTORCLAB FESTIVAL.

Мероприятие организовал клуб марки Alfa Romeo. Он посвящен 111-летию Alfa Romeo.

Участие в ALFMOTORCLAB FESTIVAL приняли владельцы различных итальянских марок - Fiat, Maserati, Lancia, Alfa Romeo. Были и мотоциклы итальянского бренда Ducati.

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В программу входила экспозиция машин участников, отдельная экспозиция спортивных машин и общения одноклубников. Также были заезды на гоночном треке машин в свободном пробеге и во время соревнований. Победители, занявшие призовые места и номинации, посетят WRC RALLY SPAIN 2021 от партнера фестиваля Yiippi Adrenalin Travel Club.

Старейшим машинам мероприятия - 45 лет. Одна из таких - Alfa Romeo Alfetta GTV 1975 года. Над ее кузовом работал итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

"Прежде всего, машина поражает дизайном. Имеет немало оригинальных и смелых решений, которые отсутствуют на других автомобилях этого класса различных производителей", - говорит Gazeta.ua владелец автомобиля Павел Лозовенко. Он - президент клуба технической классики Old Car Service и организатор фестиваля OldCarLand.

Модель имеет двойные передние фары, оригинальные дверные ручки и приподнятую корму. Сцепление и трансмиссия в ней расположены в задней части, вместе с дифференциалом для большего распределения веса по осям. Передняя подвеска торсионная, задняя - De Dion.

"Двигатель здесь - 2-литровый, с двумя карбюраторами, - говорит владелец. - Я люблю эту марку. Ее машины для меня - произведения искусства".

В мае в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова состоялся крупнейший технический фестиваль OldCarLand. На мероприятии также можно было увидеть итальянские автомобили и модели других европейских производителей.