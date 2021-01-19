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вторник, 19 января 2021 14:11

Американцы начали производить первые дизельные двигатели

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Американцы начали производить первые дизельные двигатели
В США массово начали производить дизельные двигатели. Фото: vodi.su

19 января 1938 года американская фирма General Motors начала серийное производство дизельных двигателей. До этого ни один автопроизводитель массово их не использовал.

Сам дизельный двигатель создал немецкий инженер Рудольф Дизель в 1897 году. Он имел высоту 3 метра, диаметр цилиндра 250 мм, делал 172 об / мин и при ходе поршня в 400 мм "выдавал" от 17,8 до 19,8 л.с. Узнав об этом изобретении, заводы по всему миру очень быстро начали разбирать лицензии на производство таких двигателей.

Однако среди автопроизводителей они не стали сразу популярными - слишком капризными и большими были первые моторы на дизеле. Они часто выходили из строя, а выпуск такой сложной и высокотехнологичной машины оказался не под силу многим автозаводам с устаревшим оборудованием.

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Рудольф Дизель потратил много сил, чтобы довести до совершенства производственный процесс изготовления дизелей - разработать новые станки, найти подходящие сплавы, подготовить специалистов.

И уже в 1908 году Дизель представил первый дизельный двигатель малых габаритив.Того же года двигатель использовали для оснащения грузового автомобиля и локомотива.

Первой заинтересовалась дизельными двигателями для авто немецкая компания "Даймлер-Бенц". В 1936 году она создала первое в мире авто с дизельным двигателем. Однако ее инициативу быстро перехватила американская компания General Motors. И именно она первой поставила дизельный двигатель "на конвейер".

14 января 1967 года в городе Тольятти в Советском Союзе вырыли первый котлован для автомобилестроительного завода ВАЗ.

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Дата
19
января

Американцы начали производить первые дизельные двигатели

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