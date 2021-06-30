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среда, 30 июня 2021 22:56

Аэромобиль совершил первый полет между городами

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Аэромобиль совершил первый полет между городами
Трансформация из обычного автомобиля на летающий занимает 15 секунд. Фото: ВВС

Автомобиль AirCar совершил первый испытательный полет между аэропортами словацких городов Нитра и Братислава.

Полет длился 35 минут, автомобилем управлял его создатель Стефан Кляйн, сообщает BBC.

Для приземления AirCar нужна взлетно-посадочная полоса. Сделать это вертикально он пока не может.

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По словам Кляйна, AirCar может преодолеть около 1 тыс. километров на высоте 2500 метров и провести в воздухе 40 часов.

Трансформация AirCar из обычного автомобиля на летающий занимает 15 секунд.

За время испытательного полета машина развила скорость 170 километров в час. Для ее создания потребовалось около двух лет и менее €2 млн.

В Турции представили первый одноместный аэромобиль Cezeri. Устройство оснастили четырьмя пропеллерами для вертикального взлета.

Создала аэромобиль турецкая компания Baykar Makina. Она занимается разработкой и производством различных беспилотных летательных аппаратов, а также выпуском военной техники.

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