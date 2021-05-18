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10 кроссоверов с пробегом, которые нереально продать

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10 кроссоверов с пробегом, которые нереально продать
CarFinder — всеукраинский сервис по автоподбору

Некоторые автомобили сложно найти и купить, а некоторые — продать без потери ликвидности. Мы собрали 10 кроссоверов, которые неохотно покупают на вторичном рынке, если не занизить цену на 20 - 40%. В материале сделаем основной фокус на автомобилях среднего ценового сегмента.

При составлении специалисты учли опыт разных продавцов "вторички": trade in-площадки, аукционы, независимые автомобильные салоны. Несмотря на достаточно стабильные факторы, влияющие на ликвидность б/у кроссоверов, сам перечень моделей с наименьшим спросом динамичен: он меняется практически каждые полгода.

4 фактора, влияющие на ликвидность

Цена

Первоочередной фактор — это, конечно, стоимость. Огромное количество моделей на первичном рынке имеют завышенную стоимость в сравнении с конкурентами других марок. Если при покупке нового авто это не настолько критично, то на вторичном рынке становится существенным недостатком.

Более того, сами продавцы склонны оценивать автомобиль выше рыночной планки: они помнят, сколько сил и средств было вложено в транспортное средство.

Класс производителя

Позиционирование производителя. Периодически производители бюджетных моделей предпринимают попытки выпустить премиальную модель. Но даже если автомобиль действительно может претендовать на более высокий ценовой сегмент, в глазах конечного потребителя он имеет более низкий статус.

Грубо говоря, репутация производителя влияет на отношение ко всему модельному ряду, без оглядки на реальное качество модели. Многие негативно относятся к автомобилям из конкретных стран. Так, покупатели все еще с опаской относятся ко многим корейским, китайским и французским брендам.

Комплектация

Комплектация. Очень много предрассудков, которые относятся к отдельным функциональным узлам и деталям. Так в Украине все еще отказываются от роботизированных коробок передач и вариаторов, считая их не очень надежными.

Аналогичным образом относятся к малообъемным двигателям (менее 1,4 л) с турбонаддувом. Не меньшие опасения вызывают и объемные бензиновые двигатели высокой мощности. Низкой популярностью пользуются и достаточно бюджетные комплектации с механикой.

Нишевые модели

Специфика. Редкие и необычные модели также имеют очень невысокий спрос на рынке. Так, например, Alfa Romeo могут надолго застрять в продаже. Те автомобили, которые имеют узкую целевую аудиторию или необычную комплектацию будет действительно сложно продать на "вторичке".

Какие самые неликвидные кроссоверы, читайте на сайте CarFinder — всеукраинский сервис по автоподбору.

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