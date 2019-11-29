Весілля у кредит

– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, – каже продавець Султан в єгипетському Шарм-еш-Шейху.

Він із Каїра. П'ять років працює в магазині на території готелю курортного міста. Заробляє гроші на 250 грамів золота. За нього хоче викупити наречену Діну в її батьків. Без цього не дадуть дозволу на одруження. Такі традиції.

Султану залишилося зібрати 20 грамів. Для цього треба ще п'ять місяців працювати, каже:

– Очень трудно зарабатывать. Моя зарплата – 400 долларов. Половина уходит на аренду жилья. Отказался от всех удовольствий. Одежду не покупаю, кушаю мало. Все ради моей Дины, – показує її фото у смартфоні. – Мне еще повезло. За нее среднюю цену попросили. Бывает, за женщину требуют килограмм золота.

Історію Султана переповідаю у Viber подрузі, яка недавно вийшла заміж. Весілля обі­йшлося у 100 тисяч гривень. Усі витрати взяв наречений – пояснив, що добре заробляє.

– А оце виявилося, ніякої роботи не має. Гроші взяв у банку. Коли не стало, чим платити, – украв мої сережки і браслет. Здав у ломбард, – каже знайома. – Помагаю йому закрити кредит, бо соромно перед людьми, як ді­знаються. А коли ­виплатимо – подам на розлучення