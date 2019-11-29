Весілля у кредит

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 6903
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 3789
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 324
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2827
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1179
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1080
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 999
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1242
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 3789
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6678
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3015
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 63
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
воскресенье, 01 декабря 2019 17:05
Анна Лакиза
Анна Лакиза
Журналіст

Весілля у кредит

  Комментировать

– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, – каже продавець Султан в єгипетському Шарм-еш-Шейху.

Він із Каїра. П'ять років працює в магазині на території готелю курортного міста. Заробляє гроші на 250 грамів золота. За нього хоче викупити наречену Діну в її батьків. Без цього не дадуть дозволу на одруження. Такі традиції.

Султану залишилося зібрати 20 грамів. Для цього треба ще п'ять місяців працювати, каже:

– Очень трудно зарабатывать. Моя зарплата – 400 долларов. Половина уходит на аренду жилья. Отказался от всех удовольствий. Одежду не покупаю, кушаю мало. Все ради моей Дины, – показує її фото у смартфоні. – Мне еще повезло. За нее среднюю цену попросили. Бывает, за женщину требуют килограмм золота.

Історію Султана переповідаю у Viber подрузі, яка недавно вийшла заміж. Весілля обі­йшлося у 100 тисяч гривень. Усі витрати взяв наречений – пояснив, що добре заробляє.

– А оце виявилося, ніякої роботи не має. Гроші взяв у банку. Коли не стало, чим платити, – украв мої сережки і браслет. Здав у ломбард, – каже знайома. – Помагаю йому закрити кредит, бо соромно перед людьми, як ді­знаються. А коли ­виплатимо – подам на розлучення

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Весілля у кредит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

Запатентовали дисковые тормоза

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 33121
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 24390
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 17874
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 14499
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 13662
Анна Лакиза
Рецепт від кошмарів Просмотров: 855
Торгівля йде Просмотров: 2377
Чоловік з маршрутки Просмотров: 3173
Тариф на інвалідність Просмотров: 2926
По 10 відсотків "відкату" 5 Просмотров: 4579
Больше всего комментируют
4
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
Голосов: 388
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua