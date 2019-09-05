Великі люди

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 981
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 576
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8622
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1197
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1836
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6354
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29052
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6687
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 18
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
четверг, 05 сентября 2019 15:37
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Великі люди

  Комментировать

Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю усвідомити, що вона означала. Це якесь подвійне відчуття: тобі водночас і кортить знов опинитися поміж людей, і не хочеться цього. Можливо, це пов'язано якраз із початком вересня — межею між канікулами й усім тим, що є після них, тобто, часами дуже давніми й прожитими багато в чому наосліп, прожитими нерозумно і вже навіки непоправно. В ранній юності я вибрав собі друзів, одного, потім другого — таких, що здавалися сильними, красивими, героїчними, видатними, які мусили стати великими людьми, коли підростуть.

Та вже й тоді вони для мене були великими, і я хотів бути хоч трохи схожим на них, при всій їхній очевидній командирській недосяжності.

Потім я вже не вмів більше отак безоглядно когось любити, як любив їх.

Згодом нас надовго розкидало в різні боки, і коли я знов побачив тих хлопців, виявилось, що вони зовсім і не збиралися ставати великими чи видатними, жили собі банально (то ще нічого) й поводились не раз малодушно і ганебно-дріб'язково. Ось, мабуть, звідки у мене ота тривога першого дня після відпустки — наче ті хлопці, як і колись, мусять бути десь там, куди ти повертаєшся після канікул, одначе, тепер ти вже знаєш, що там нікого нема, бо ти їх колись просто придумав собі героями. Бачити їх тепер немає великої охоти, бо жаль їх отакими бачити, та й не винні вони переді мною ні в чому. Хоча на відстані я вдячний їм, бо все хороше, що в мені є, все, що досі тримає мене на плаву — все це я взяв від них, колись придуманих мною.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Великі люди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 44398
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 41841
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 25454
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24696
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 20854
Віталій Жежера
Інший світ Просмотров: 1269
Журнал дощів Просмотров: 297
Солом'яний дух 1 Просмотров: 459
З другого боку 1 Просмотров: 378
Випадок падіння 2 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
Голосов: 29
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua