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Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Торба чудес

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Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце од розбитої пляшки. Або от: у нас у сінях на гвіздку висіла торба з сірниками. Баба казала: "На случай войни". Я любив ту торбу. Інколи довго розглядав ті сірникові коробочки, випущені після того, як закінчилася попередня війна — і до того, як я народився. То було чудо — вони лежали там довше, аніж я жив на світі. І все в них було не таке, як звично: і наклейки, і самі сірники з жовтого дерева й із червонуватими сірчаними голівками. І пахли вони, здавалося, екзотично.

Та торба висіла на стіні десь до середини 1960-х, і не згадаю, коли її не стало, бо для мене це вже був час, коли з людини потроху вивітрюється наївність сприйняття світу.

Одначе, оця зачарованість другорядним як головним — вона насправді нікуди не пропадає, тільки глибше ховається.

Ось недавно було. Пізній вечір. Стою на відкритій веранді, курю й балакаю по телефону з братом. Він у себе в Яготині, а я на 100 кілометрів західніше. В мою чашку з кавою з темряви падають сніжинки. Питаю брата, чи й у них є сніг. Зараз піду подивлюся, каже він. На якийсь час настала пауза. Він, мабуть, іде до кухонного вікна — з тієї затишної кімнати, де ми літом, обома сімействами, роздивлялися фотографії часів молодості, де ще були живі наші батьки.

Він знов озивається. Каже — снігу нема. І ще каже: оцей сніг, що я його бачу, дійде до них десь після полуночі.

Я уявляю собі, як він туди добирається — через Бориспіль, Баришівку, Березань, Панфили. В усьому цьому.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
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Дата
06
января

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