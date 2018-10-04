Проминувши Божки

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1386
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 954
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1179
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 576
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2070
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 12168
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4770
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2088
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 999
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 261
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 297
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5157
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9567
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 54
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
четверг, 04 октября 2018 17:02
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Проминувши Божки

  Комментировать

Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через Божки. Це хутір, од якого вже видно нашу хату. В цьому місці найтриваліше й найсильніше передчуття близькості дому. Звідси здається, що ти там ще живеш, і коли туди прийдеш — все буде, як і було.

За те й люблю цю дорогу. Й Божки люблю, бо колись це був перший у моєму житті інший край, маленька екзотична країна, де і дівчата не такі, як у нас, і хати стоять не так — а двома рядочками уздовж шляху, одна навпроти одної. А за городами вже степ до горизонту, і все воно тобі наче серед океану острів, що охоплюється одним поглядом.

Дехто з тих дівчат і досі там живе — знаю, хоч ні разу не бачив, а хо­че­ться.

Одначе, шофер сказав "ні" — мовляв, йому тудою незручно.

Ну, ні — то й ні, хай буде друга дорога. Їдемо, я неуважно розглядаю якісь двори й порожні осінні городи за вік­ном. І ось опиняємося на краю нашого села — якраз із того боку, куди можна дістатися тільки через хутір. Як же так? Шофер каже: "Ну, ви ж хотіли через Божки — я й поїхав, як ви просили!"

Я подякував, поспішно й старанно, бо соромно було і перед ним, і перед дочкою. Ну, справді, це ж свинство — тобі зробили подарунок, а ти не помітив. А, нехай, думаю — воно минеться. А все одно намагався зняти з себе вину. Виправдовувався: вже недобачаю, а не впізнав, бо поки я там не був, усе позаростало й краєвид змінився. Ще й на попутників сердився: могли б підказати, мовляв, он же ж вони, твої Божки! А через де­який час дійшло, що то був не так сором, як страх — від того, що колись настане такий час, коли ти не впізнаєш свою батьківщину, про яку звик думати, що любиш її, й іншої у тебе немає.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проминувши Божки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 78817
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 56594
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 48055
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 44524
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 30370
Віталій Жежера
Неназваний дощ Просмотров: 459
Про читання Просмотров: 333
Собака Гриша Просмотров: 702
Поворот на осінь 1 Просмотров: 459
Навіки старші 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
147
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
13
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
8
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 130
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua