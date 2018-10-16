— Молодой человек!
Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати.
— Остановитесь на минуточку. Хотелось поговорить с вами о вечном.
У часи моєї студентської молодості українську мову в Черкасах можна було почути лише на вокзалі й на базарі. Тепер дивом є почути російську. Тим паче на вокзалі.
Дядько дістає з кишені Біблію. Розчаровую його одразу.
— Я не розмовлятиму з вами. Ваша російська — жахлива. Ви думаєте українською, тому страшенно окаєте й твердо вимовляєте "ч", — просто збиваю його з ніг.
Віруючий спантеличений. Напевне, досі він вважав, що чудово говорить російською. Кілька секунд мовчить. Потім розвертається і йде далі.
Я рушаю до каси. Даю гроші на білет.
Блондинка по той бік скла розмовляє з тіткою, що стоїть біля віконечка.
— Мужчина, вы что, не видите — я обилечиваю пассажира?
Я ніяковію. Справді, задумався про дядька й поліз без черги. Однак касиршу вже не спинити.
— А еще говорят, что мы живем плохо, — говорить співбесідниці. — А откуда возьмется лучшая жизнь, если все вокруг такие наглые?
Це вже занадто. Але тільки я розтуляю рота, як чути оголошення по вокзалу:
— Пасажири поїзда Черкаси — Христинівка можуть придбати квитки без черги! Поїзд подається на першу колію.
— Бачте, я маю право купити без черги, — кажу. — І взагалі, говоріть зі мною українською. Ви ж працюєте в державній компанії!
— Ну и что? У меня за день бывают пассажиры из России и Казахстана. Я с ними тоже должна по-украински говорить?
Іду на поїзд. Вирішую, що за проїзд заплачу там. У вагоні дістаю "Пригоди Івана Чонкіна" покійного Володимира Войновича. Книжку я перечитав уздовж і впоперек. Відкриваю наугад. Читаю історію про першого секретаря обкому — українця.
— Худобченко, — представлявся він росіянам. — По-вашему — Скотинин!
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