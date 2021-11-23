Жуткое ДТП в Болгарии с 45 погибшими: появились новые подробности

Автобус с 52 пассажирами врезался в забор и загорелся на шоссе Струма вблизи села Боснек около 02:00 по местному времени. Фото: twitter.com/btvnovinite

Автобус в Болгарии, в котором заживо сгорели по меньшей мере 45 человек, возвращался с экскурсии в Стамбуле.

Об этом сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в эфире TV21.

Эта трагедия стала наибольшей аварией с участием автобуса в истории Болгарии, заявило министерство внутренних дел страны.

"Люди скопились внутри и сгорели дотла. Картина ужасная, ужасная. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал глава болгарского МВД Бойко Рашков.

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Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что большинство путешественников, вероятно, из Скопье. В настоящее время прорабатывают две версии ДТП.

"Человеческая ошибка водителя или техническая неисправность – две основные версии причин аварии", - заявил глава болгарской следственной службы Борислав Сарафов.

МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате этой аварии.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София – Благоевград. Что стало причиной аварии, точно неизвестно. Вероятно, автобус врезался в шлагбаум и загорелся. Произошло это до или после столкновения – неясно. Среди 45 погибших – 12 детей. Семерым пассажирам удалось спастись. Они находятся в больнице в стабильном состоянии. По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Владельцами транспортной компании, чей автобус сгорел, являются северные македонцы. Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, ехавших в колонне, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.