Журналисты гибнут на войнах - обнародовали данные неутешительного отчета

Больше половины погибших журналистов в этом году убили на военных конфликтах

За 9 месяцев 2018-го - с января по сентябрь - в мире погибло больше журналистов, чем за весь 2017-й. Больше половины убиты в зонах военных конфликтов.

До октября этого года убили 57 корреспондентов. За весь прошлый год погибли 55 сотрудников СМИ. Такие данные обнародовала правозащитная организация "Репортеры без границ".

13 журналистов убиты в Афганистане, по 6 в США и Мексике. В Центральноафриканской Республике погибли 3 - россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

За первые 9 месяцев 2018-го у мире погибли 10 представителей гражданской журналистики и 4 помощника журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили журналистку, которая расследовала хищения средств

Остаются заключенными на сегодня 155 профессиональных журналистов. Больше всего в Египте и Турции - по 27. В российских тюрьмах сидят 4 журналиста: Игорь Рудников, Жалауди Гериєв, Александр Толмачев и Алексей Назимов из аннексированного Россией Крыма.

2 украинских журналистов - Кирилла Вышинского и Станислава Асеева удерживают в тюрьмах в так называемой ДНР.

2 октября на улице Банковой под Администрацией президента около 500 человек требовали расследовать нападения на общественных активистов. За полтора года было 55 таких случаев. Не нашли ни одного заказчика и очень мало исполнителей.