Журналистов РосЗМИ не пустили на конференцию по свободе прессы

RT и Sputnik не аккредитовали на Глобальную конференции по свободе прессы.

В МИД Великобритании объяснили, почему журналистов российского информагентства Sputnik и телеканала RT не пустили на Глобальную конференции по свободе прессы.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik за их активную роль в распространении дезинформации", - пояснила пресс-секретарь британского дипломатического ведомства агентству AFP.

Несколько дней назад посольство России в Великобритании назвало недопущения журналистов RT и Sputnik к глобальному медийного мероприятия "прямой политически мотивированной дискриминацией".

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Российские дипломаты утверждали, что этот шаг Лондона стал частью "многомесячной кампании по дискредитации" телеканала RT, которую ведут британские органы власти.

Глобальная конференция по свободе прессы состоится 10 и 11 июля в Лондоне. В ней примут участие около 60 министров и около тысячи журналистов и общественных деятелей.

Мероприятие организовали МИД Великобритании и Канады. Его цель - усиление международной дискуссии и сотрудничества в вопросах свободы СМИ. Особое внимание планируется уделить такому явлению как фейковые новости.

На конференцию не пригласили представителей Северной Кореи, Венесуэлы и Сирии.