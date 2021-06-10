Журналист шпионил в пользу России

В Польше задержали бывшего журналиста польского издания Wprost, по имени Януш, по обвинению в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщила генеральная прокуратура республики, пишет РАР.
"По поручению прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции в Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинения в шпионаже", - говорится в сообщении прокуратуры.
Суд принял решение о временном аресте фигуранта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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В ходе процессуальных мероприятий были проведены обыски по месту жительства Януша. Изъяли деньги в эквиваленте более $80 тыс. и большое количество электронных носителей.
Прокурор установил, что "подозреваемый вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже задержали его коллегу".
"Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающих в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене", - говорится в сообщении.
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России.
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