Журналист шпионил в пользу России

В Польше задержали экс-журналиста, который шпионил в пользу России. Фото: ceur.ru

В Польше задержали бывшего журналиста польского издания Wprost, по имени Януш, по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила генеральная прокуратура республики, пишет РАР.

"По поручению прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции в Варшаве 31 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинения в шпионаже", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд принял решение о временном аресте фигуранта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российского шпиона посадили на три года в Дании

В ходе процессуальных мероприятий были проведены обыски по месту жительства Януша. Изъяли деньги в эквиваленте более $80 тыс. и большое количество электронных носителей.

Прокурор установил, что "подозреваемый вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже задержали его коллегу".

"Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающих в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене", - говорится в сообщении.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 43-летнего поляка, который шпионил в пользу России.