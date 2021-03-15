Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Терри Андерсон с дочерью 4 декабря 1991-го / Wikipedia

16 марта 1985-го в ливанской столице Бейруте исламисты похитили американского журналиста Терри Андерсона. Они отвезли его в пригород разрушенного войной города, где также сидели другие западные заложники. Перед похищением Андерсон освещал гражданскую войну в Ливане для Associated Press, а также был главой бюро информагентства в Бейруте.

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4 декабря 1991-го похитители с террористической группы "Хезболла" наконец освободили Андерсона, после 2455 дней плена. Он был последним удерживаемым американским заложником в Ливане. Его почти 7-летний плен был самым продолжительным с 92 иностранцев, похищенных во время гражданской войны в стране. Андерсон провел весь плен с завязанными глазами. Он был освобожден, когда 16-летняя гражданская война подошла к концу.

В 1993-м Андерсон опубликовал книгу "Логово львов" - воспоминания о времени, проведенном в неволе. В 2002-м выиграл судебный процесс против правительства Ирана и получил компенсацию в $26 млн с замороженных активов Тегерана. В следующем году баллотировался в сенат от штата Огайо как демократ, но проиграл избирательную кампанию.