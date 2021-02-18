Журнал Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

Тихановскую признали лидером будущего. Фото: Белсат

Американский журнал TIME представил уже третий список TIME 100 Next - список лидеров, "которые формируют будущее" в своих сферах деятельности.

Одним из них стала экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, говорится на страницах журнала.

Список формируется или по предложению известных в той или иной отрасли деятелей, или по мнению редакции журнала.

"Десятки тысяч людей выразили протест против режима, воодушевленные упорством, храбростью и смелостью Тихановской. В Беларуси люди пошли по пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой ", - говорится в материале журнала.

Тихановская - единственная представительница стран СНГ в списке. В TIME 100 Next также вошли голливудская актриса Ана де Армас, исполнительница главной роли в нашумевшем сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой, советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

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Напомним, ранее Тихановская заявила, что пока не будет возвращаться в Беларусь.