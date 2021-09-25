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воскресенье, 26 сентября 2021 01:28

Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса

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Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу ученых, которой было поручено исследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, так как "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".

В частности, председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.

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"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", - сказал Сакс.

Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.

В августе США рассекретили доклад о происхождении Covid-19.

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