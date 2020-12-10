Зоологи обнаружили ранее неизвестный вид китов

Нашли новый вид китов. Фото: ecotech.news

Зоологи из организации Sea Shepherd обнаружили в водах Мексики ранее неизвестный вид китов из семейства клюворыловых.

Об этом сообщили в Twitter.

Исследователи записали на камеры и микрофоны 3 кита. Каждый из них выдает уникальный звуковой сигнал.

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Sea Shepherd's vessel the Martin Sheen is on the second leg of #OpDivinaGuadalupe conducting scientific #research and possibly discovering a new #whale species!



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"Мы увидели что-то новое. То, чего не ожидали увидеть в этой области, то, что не соответствует ни визуально, ни акустически всему, что известно о существовании китов", - сказал исследователь Джей Барлоу.

Чтобы исследовать следы ДНК, зоологи возьмут пробу воды в акватории. Этот анализ подтвердит существование нового вида.

Основную часть времени клюворыловые киты проводят в открытом океане и кормятся на больших глубинах, что затрудняет наблюдение за ними. Они мало изучены, поскольку о некоторых видах известно только благодаря тушам, выброшенным на берег.

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