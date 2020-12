Зоологи обнаружили ранее неизвестный вид китов

Зоологи из организации Sea Shepherd обнаружили в водах Мексики ранее неизвестный вид китов из семейства клюворыловых.

Об этом сообщили в Twitter.

Исследователи записали на камеры и микрофоны 3 кита. Каждый из них выдает уникальный звуковой сигнал.

Sea Shepherd's vessel the Martin Sheen is on the second leg of #OpDivinaGuadalupe conducting scientific #research and possibly discovering a new #whale species!



Help us save our #ocean by doubling your donation today at https://t.co/tthTdXHkZ7https://t.co/dGpCMSbLlN